Kına gecesi tartışması

Şahinbey'de düzenlenen kına gecesinde, damat Yemliha Toprak'ın kuzenine "telefonu bırak, hala gel" demesi üzerine tartışma çıktı. Mehmet O., tartışmanın ardından damada sandalye ile vurdu.

Şiddetli saldırı

Tartışma sonrası Mehmet O., çalışanlarını toplayarak düğün salonuna geri döndü. Ellerinde demir sopalarla salonu basan grup, damat Yemliha Toprak'ı ağır şekilde dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yemliha Toprak, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi görüyor. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Aileden tepkiler

Damat Yemliha Toprak'ın babası Ahmet Kızıltoprak, olayın ardından yaşanan psikolojik travmayı ve saldırganların ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Aile, yaşanan bu şiddetin kendi en mutlu günlerini nasıl kabusa dönüştürdüğünü belirtti.