Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, Kurtini Dağı eteklerindeki meşelik alanda çıkan yangın, 2 dönümlük meşe ağacını kül etti. Dumanları fark eden vatandaşlar 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine İslahiye Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına, 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.