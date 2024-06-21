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Yangının bir kısmında etkili olduğu barınma merkezindeki Suriye uyruklu düzensiz göçmenler ise bulundukları alandan araçlarla tahliye edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir ve Nizip Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle yangın yakında bulunan Geçici Barınma Merkezi'ne sıçradı.

Kırsal Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Geçici Barınma Merkezi'ne sıçrayan yangın ın söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

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