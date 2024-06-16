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Sağlık ekipleri, sürücü Muzaffer Doğan ile aynı araçta bulunan Hatice Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep- Kilis kara yolu Zeytinli Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 79 EJ 33 plakalı otomobil ile Muzaffer Doğan idaresindeki 27 SY 462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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