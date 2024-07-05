GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan denetimlerde güvenilir gıda vasfına sahip olmayan ve standartlara uymadığı belirlenen 7 ton 250 kilogram sağlıksız gıda imha edildi.



Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamada, gıda güvenliğini sağlamak için insan sağlığını tehlikeye atabilecek durumları önlemek amacıyla Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, standartlara uymayan 6 ton meyve çekirdeği ile 1 ton 250 kilogram toz baharat tespit edildi.

Çöp transfer merkezine götürülen ürünlerin imhası gerçekleştirildi.

Halk sağlığını koruma amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Benzeri durumlara karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Gıda sahtekarlığının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketimine dikkat etmesi çok önem arz etmektedir. Halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı tedbir almaya ve vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

