Gaziantep’in Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi'ndeki Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga, kanlı bitti. Tartışmanın büyümesiyle Yasin A., pompalı tüfekle taziye evine gelerek rastgele ateş açtı.

Taziye evinde can pazarı

Vefat eden bir akrabalarının taziyesi için bir araya gelen Yasin A. ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin A., bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü ve taziye evi içerisinde rastgele ateş etmeye başladı.

Saldırı sırasında saçmaların isabet ettiği Cuma Ayar (27), Şerif Sarısayındır ve dört kişi yaralandı. Taziye evinde bulunanlar büyük bir panik ve korkuyla kaçmaya çalıştı.

2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarısayındır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Şüpheli aranıyor

Olayın ardından kaçan Yasin A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.