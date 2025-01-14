Gaziantep Yavuzeli ilçesi Cingife Mahallesi’nde TOKİ tarafından 392 konut ve bir adet büfe inşa edilecek. Proje kapsamında satışa sunulacak 196 konutun 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunuyor.

Uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıkları

2+1 daireler:

Peşinat: 155.003,49 TL

Taksit: 5.812,63 TL’den başlayan 240 ay vade

3+1 daireler:

Peşinat: 178.503,61 TL

Taksit: 6.693,89 TL’den başlayan 240 ay vade

Başvuru şartları ve süreç

Başvurular, 27 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. 2.000 TL başvuru bedeli ödemek ve T.C. vatandaşı olmak şart. Bir hane halkı yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Kura çekimi 7 Şubat 2025’te yapılacak. Asil hak sahipleri, 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde sözleşme imzalayabilecek. Yedek hak sahipleri için süreç 10-14 Mart 2025 tarihlerinde devam edecek.