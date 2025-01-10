Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 70 yaşındaki Garip Koca ve 71 yaşındaki eşi Gülüş Koca hayatını kaybetti.

Traktör kontrolden çıktı, çiftin hayatına mal oldu

Olay, Araban ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda meydana geldi. Garip Koca’nın kullandığı traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı çiftin cansız bedenini çevredeki vatandaşlar fark etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ölümler tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları ilk müdahale ile çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Traktör kazası sonucu hayatını kaybeden Garip ve Gülüş Koca'nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kaza ile ilgili yapılan araştırmalar, kazanın kesin nedenini belirlemek için devam ediyor.