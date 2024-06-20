Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesiyle beraber çocukların verimli zaman geçirebilmesi adına birçok spor dalını ve kursu kapsayan programlar hazırladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep olma yolunda her yaş aralığında çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, 12 farklı spor branşında 28 farklı tesisinde yaz spor okulları, 5 farklı merkezde yaz atölyeleri ve şehrin göz bebeği GASMEK’te yaz eğitim programlarına başladı.

YAZ TATİLİ SPOR OKULLARIYLA HAREKETLENECEK

Yaz spor okulları çerçevesinde7-14 yaş arası çocukları, basketbol, voleybol, futbol, tekvando, masa tenisi, karate, okçuluk, yüzme, bilek güreşi floor curling ve kort tenisi olmak üzere 11 farklı branşla buluşturulacak.

Öte yandan jimnastik kategorisinde de eğitim verecek olan büyükşehir, bu spor branşı için 5-10 yaş aralığındaki çocuklar için eğitim sağlayacak.

Yaz sezonunda sportif faaliyetler açısından çeşitli etkinliklerle çocukları buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonuna katılmak isteyen kişiler, 10-28 Haziran tarihleri arasında 0 536 598 45 47 numaralı iletişim adresinden kayıt oluşturabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 28 tesiste ve 12 branşta gerçekleştirilecek etkinlikler iki eğitim döneminden oluşuyor. İlk program 1-27 Temmuz, ikinci program ise 29 Temmuz-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.