Gaziantep'in Nurdağı yakınlarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, 5 tır ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza detayları

Gaziantep'in Nurdağı yakınlarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, 5 tır ve 2 kamyonet birbirine girdi. Kazaya ihbar üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında bir tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralıların durumu

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Ulaşım ve trafik durumu

Kaza nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir süre ulaşım kapanırken, oluşan araç kuyrukları trafik akışını olumsuz etkiledi. Yetkililer, kaza bölgesindeki çalışmaların ardından yolun trafiğe açıldığını duyurdu.

İnceleme ve soruşturma

Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırırken, kazaya karışan araçların sürücülerinin ifadelerine başvurulduğu bildirildi. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği hakkında soruşturma devam ediyor.