Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Şahmaran Mahallesi kırsalında dün akşam saatlerinde anızların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytin bahçesi ve üzüm bağlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerine çiftçiler traktörleriyle destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 10 dönüm anız yanarken, 400 üzüm bağı ve 200 zeytin ağacı da zarar gördü.

Yangının hızlı yayılması

Yangın, akşam saatlerinde anızların tutuşmasıyla başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının yayılması sonucunda çevredeki zeytin bahçesi ve üzüm bağları da alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle destek vererek yangının söndürülmesine katkıda bulundu.

Zararın boyutu

Yangın sonucunda 10 dönüm anız yanarken, 200 zeytin ağacı ve 400 üzüm bağı zarar gördü. Bu olay, bölgedeki çiftçileri derinden etkiledi ve ekonomik kayıplara yol açtı. Yangının sebep olduğu zararın tespiti için yetkililer incelemelerde bulunuyor.

Yangınla mücadele

İtfaiye ekiplerinin ve bölge halkının ortak çabaları sayesinde yangın, 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangının sebep olduğu zarar, çiftçiler için büyük bir darbe oldu. Yangınla mücadele sırasında itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, yangının daha büyük bir alana yayılmasını engelledi.