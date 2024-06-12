GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şehir dışına çıkanların evcil hayvanlarını emanet ettiği pet otelde, 9 gün olan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep Havalimanı yakınlarında, 2021 yılında 5 bin 500 metrekare alana kurulan ve 51 evcil hayvan kapasiteli otelde can dostlara konforlu konaklama imkanı sağlanıyor.

Otelde "SPA"dan kuaför hizmetine birçok hizmet sunuluyor.

İşletmeci Tuba Başsevinç, AA muhabirine, ruhsatlı olan evcil hayvan otelini 6 yıldır işlettiklerini söyledi.

Bayramlarda, özel günlerde insanların tatile gittiğinde evcil hayvanlarını bırakmak istediklerinde devreye girdiklerini belirten Başsevinç, "Tesisimiz kedi ve köpek konaklama olarak geçiyor. Ayrıca bakım hizmeti sunuyoruz. 'Pet SPA", kuaförlük hizmeti, bakım, eğitim gibi tam kapsamlı bir tesis." diye konuştu.

Evcil hayvanların rahatı için her şeyi düşündüklerini ifade eden Başsevinç, "Kapalı, açık ve yeşil alanlar, 'aqua', köpeklerin konaklayacağı yerlere kadar her şeyi düşündük. Bütün evcil hayvanların kendi bireysel odaları, mama odaları, özel eşyaları koyabileceğimiz saklama alanları var. Sıcak havalarda özellikle aquayı çalıştırıyoruz ve evcil hayvanlar suyun keyfini çıkarıyor. Sabah ve öğleden sonra dışarı çıkarıyoruz." dedi.

Başsevinç, bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Rezervasyonla çalıştığımız için bayramlardan 1 ay öncesinden doluyoruz. Bizim halihazırda konaklayan müşterilerimizin 25 köpeği olduğu için bayramda rezervasyon dışında kesinlikle çalışmıyoruz. Talep çok güzel. Bütün rezervasyonlarımız dolu."