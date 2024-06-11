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İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton yüklü araç çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralanmıştı.

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İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kaza sında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Emine Yener'in (47) cenazesi ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ne getirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Mayıs'ta minibüs le beton yüklü aracın çarpışması sonucu yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

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