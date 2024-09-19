Gaziemir Akçay Caddesi'nde, Sarnıç Tünel içi merkez istikametinde sağ şeritte arıza yapan bir araç trafiği aksatıyor. Yol dışı yapma çalışmaları devam ederken, trafiğin aksamaması için bölgedeki sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Olayın detayları

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Akçay Caddesi’nde, Sarnıç Tünel içi merkez istikametinde sağ şeritte arıza yapan bir araç bulunuyor. Araç, yol dışı yapma çalışmaları nedeniyle bu noktadan geriye doğru trafiği etkiliyor.

Trafik akışı havaalanı katılım mevkiinde son buluyor

Arıza yapan aracın kaldırılma çalışmaları sürerken, trafiğin aksamaması için sürücülerin bu noktadan itibaren havalimanı katılım mevkiine kadar dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Bölgedeki trafik akışının daha da karmaşık hale gelmemesi için alternatif güzergahlar tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Yol kullanıcılarına önemli uyarı

Güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi amacıyla, bu arıza nedeniyle trafiğin yavaşlayabileceği ve aksayabileceği hatırlatıldı. Araç sahiplerinin ve sürücülerin trafik kurallarına uyarak, dikkatli ve sabırlı olmaları önem arz ediyor.