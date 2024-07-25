Gaziemir Akçay Caddesi'nde Migros alt geçit girişi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazası, trafik akışını olumsuz etkiledi. Kaza sonrası yol çalışmaları devam ederken, trafik sağ şeride yönlendirilmiş durumda.

Üç araç çarpıştı

Kaza, Akçay Caddesi merkez istikametinde Migros alt geçit girişi yakınında meydana geldi. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar yola savruldu. Olay yerine gelen ekipler, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Trafik akışı tek şeride düştü

Kazanın ardından, Akçay Caddesi'nde trafik sağ şeride yönlendirildi. Şu an için trafik akışı tek şeritten sağlanıyor ve kaza nedeniyle oluşan yoğunluk Sarnıç Kavşağı mevkiine kadar uzanıyor. Yol kullanıcılarının güzergah seçerken bu durumu göz önünde bulundurması önemle tavsiye ediliyor.

Trafik çalışmaları sürüyor

Olay yerinde yapılan çalışmalar, trafik akışının normale dönebilmesi için devam ediyor.