Yılmaz Demirtaş'ın yönettiği konserde koro ve solo türküler seslendiren Ata Evi Korosu, performansıyla tam not aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yoğun ilgi gören konsere Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Işık da Sahnedeydi

Konserde sahneye çıkan Belediye Başkanı Ünal Işık, koronun isteği üzerine "Kızılcıklar Oldu mu?" isimli türküyü seslendirdi. Işık'ın performansı seyirciden büyük alkış aldı.

Seyirciler de Ezgilere Eşlik Etti

Koronun seslendirdiği ezgilere hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler, konserin sonunda Ata Evi üyelerini ayakta alkışladı.

Başkan Işık'tan Teşekkür ve Kutlama

Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş'a anı objesi takdim ederek teşekkür eden ve Ata Evi üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Ünal Işık, "Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizin değerli üyelerini; ülkemizin renklerini, kültürünü yansıtan harika konser için kutluyorum. Çok büyük bir keyifle dinledim. Seslendirdiğiniz türkülerle anılarımız tazelendi. İyi ki varsınız, sizlere hizmet etmek benim için büyük gurur. ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyor, sizleri kültür ve sanatla daha çok buluşturmak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.