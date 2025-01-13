Gaziemir Belediyesi, 2024 yılında Hasta Nakil Ambulansı ve Engelsiz Hizmet Aracı ile toplamda 5 bin 981 kez hasta ve engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağladı. Belediye, sağlık hizmetlerinde vatandaşların en temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamaya devam ediyor.

Hasta nakil ambulansı ile binlerce kişiye destek sunuluyor

Gaziemir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı ile 2024 yılında 771 kişiye 2 bin 361 kez hizmet verdi. Bu hizmetle yaşlı ve yatalak hastalar, tıbbi donanımlı ambulanslarla evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına taşındı. Tedavi süreçlerinin ardından ise tekrar evlerine bırakıldılar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, nakil hizmeti için 24 saat önceden 999 0 112 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor.

Engelsiz Hizmet Aracı ile ulaşım kolaylığı sağlanıyor

Gaziemir Belediyesi, engelli bireylerin ulaşımını sağlamak amacıyla özel asansör donanımlı Engelsiz Hizmet Aracı ile de önemli bir hizmet sunuyor. 2024 yılında, bu araçla 565 vatandaşa 3 bin 620 kez hizmet verildi. Engelli bireyler ve ortopedik engelli hastalar başta olmak üzere, kanser tedavisi gören bireyler de bu hizmetten faydalandı.

Kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi veya diyaliz gibi tedavi süreçleri için hastalar, sağlık kuruluşlarına taşındı ve tedavi sonrası tekrar evlerine bırakıldılar. Engelsiz Hizmet Aracı’ndan yararlanmak isteyenler, 999 0 251 dahili 1853 veya 999 0 112 numaralarından randevu alabilirler.