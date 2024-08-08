Gaziemir Belediyesi Araç Bakımında Tasarruf Sağlıyor

Gaziemir Belediyesi, araç filosunun bakım ve onarımlarını Makine İkmal Birimi’ndeki atölyelerinde kendi personeliyle gerçekleştirerek hem maliyetleri düşürüyor hem de hizmet kalitesini artırıyor. Belediyenin iş makinesi, kamyon, kepçe, traktör ve binek araçları, kendi ekipleri tarafından tamir ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor.

Kendi atölyesinde bakım ve tamir

Gaziemir Belediyesi’nin Makine İkmal Birimi, araçların tamir ve ağır bakımlarını, belediyeye ait atölyelerde yapıyor. Bu yöntem, araçların bakım sürelerini kısaltarak hem zaman hem de iş gücü kaybını minimize ediyor. Ayrıca, araçlarda meydana gelen herhangi bir arıza anında müdahale edilerek hizmetlerde aksaklıkların önüne geçiliyor.

Tasarruf ve verimlilik sağlanıyor

Belediyenin kendi atölyelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımlar sayesinde, araçların dış servislere gönderilmesi gerekmiyor. Bu yaklaşım, büyük maliyetlerin önüne geçerek ciddi anlamda tasarruf sağlıyor. Başkan Ünal Işık, bu uygulamanın kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve giderlerin azaltılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Başkan Işık, “Belediyemizin araç filosunda bulunan iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını, Makine İkmal Birimimizdeki atölyelerimizde, kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında, ustalarımız soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Araçları servise göndermek yerine kendimiz tamir ederek daha büyük maliyetlerin önüne geçiyor, ciddi anlamda tasarruf ediyoruz” dedi.