271 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 621 kez işletmelerle paylaştı. Düzenlenen iş görüşmeleri sonucunda ise 94 kişi yeni işine kavuştu.

Başkan Ünal Işık: "İşsizlikle mücadeleye devam ediyoruz"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en büyük sorunlarından olan işsizlik, yaşadığımız ekonomik krizle daha da derinleşiyor. CV Bank birimimizde verdiğimiz hizmetle, işsizlikle mücadele eden ve çalışamadığı için ekonomik dar boğazda olan yurttaşlarımızın iş arayışlarına destek oluyoruz." dedi. Işık, CV Bank'ın Mayıs ayında 94 kişiye iş bulduğunun altını çizerek, "Ege Serbest Bölgesi ve Sarnıç'ta faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere İzmir'deki ve çevre şehirlerdeki işletmelerin insan kaynaklarıyla güçlü ilişkiler kuran birimimiz, yurttaşlarımızın yeni işine kavuşmasına aracılık ediyor." diye konuştu.