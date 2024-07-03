Gaziemir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda, İlçe Belediyeleri kategorisinde birinci oldu. Başkan Ünal Işık, başarının tüm hemşehrilerin katkısıyla gerçekleştiğini belirterek, atık pilleri geri dönüşüm kutularına atan vatandaşlara teşekkür etti.

En fazla atık pil toplayan belediye oldu

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent oluşturma hedefiyle hareket eden Gaziemir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kampanyada en fazla atık pil toplayan belediye oldu. İlçe nüfusuna oranla üstün bir performans sergileyen Gaziemir, bu başarısıyla dikkat çekti.

27. Atık Pil Toplama Kampanyası

Başkan Ünal Işık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda İlçe Belediyeleri kategorisinde birinci olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimiz, topladıkları atık pilleri belediyemizin geri dönüşüm kutularına atarak bu başarıya katkı sağladılar. İlçemizde sıfır atık uygulamaları kapsamında önemli adımlar atarak, çeşitli atıkları ayrı toplayarak geri dönüşüm sürecine kazandırıyoruz. Bu uygulamalarımızı sürdürerek iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol oynayacağız."

Doğanın korunması amaçlanıyor

Gaziemir Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla eğitimler düzenlerken, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mobil Atık Getirme Merkezleri gibi altyapılarıyla da çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Atıkların geri dönüşümüyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.