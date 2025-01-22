Gaziemir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunmuş olduğu çeşitli ücretsiz sağlık hizmetleriyle binlerce yurttaşa destek oluyor. 2024 yılında, poliklinik hizmetlerinden 25 bin 56 kişi faydalandı, laboratuvar hizmetleriyle 671 yurttaşın ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca, Evde Hasta ve Yaşlı Bakım, Hoş Geldin Bebek, Psikolojik Destek, Diyetisyen, Fizik Tedavi gibi projelerle yurttaşların sağlık ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Hoş Geldin Bebek Projesi

Gaziemir Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi ile annelere doğum süreci boyunca sağlık desteği sağlıyor. Proje kapsamında, anneler ve bebekler sağlık kontrollerinden geçirilerek, yeni ebeveynler bebek bakımı konusunda eğitiliyor. 2024 yılı itibarıyla 895 anne ve bebek hizmet aldı.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Projesi

Sosyal açıdan dezavantajlı, yaşlı ve engelli yurttaşlara yönelik Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Projesi, Gaziemir Belediyesi’nin sunduğu önemli bir diğer sağlık hizmeti. 2024 yılında 3 bin 812 hastaya evde tedavi hizmeti verildi ve 6 bin 329 kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Diyet danışmanlığı ve psikolojik destek hizmetleri

Belediye, vatandaşların sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olmak için Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı hizmetleri sunarken, Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ile de vatandaşların ruhsal sağlığını güçlendiriyor. 2024 yılı boyunca bin 185 kişi Pozitif Yaşam Merkezi’nden, 391 kişi ise evde psikolojik destek aldı.

Fizik tedavi hizmetleri

Fiziksel engeli olan yurttaşlar için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri, evde ve özel merkezde sunulmaya devam ediyor. 2024 yılında 539 vatandaş merkezde, 651 kişi ise evlerinde tedavi hizmeti aldı.