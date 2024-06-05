Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmet veren Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda yeni dönem kayıtları başladı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sunulan kursta, 2024-2025 eğitim dönemi kayıtları 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kayıt işlemleri

Kursa katılmak isteyen 5, 6, 7, 8 ve 12. sınıf öğrencileri, 15 Temmuz'a kadar kayıtlarını tamamlayabilecekler. Kayıt için gerekli evraklar arasında ikametgah, bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi bulunuyor.

Kayıt yaptırmak isteyenler, GAZİDEK'in Ana Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi ve Aktepe Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek işlemlerini tamamlayabilecekler. Bu fırsatı kaçırmayın!