Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için yürüttüğü veteriner sağlık hizmetleriyle dikkat çekiyor. 2024 yılı boyunca 6 bin 222 hayvanın tedavi ve bakımını gerçekleştiren belediye, 120 sokak hayvanını sahiplenerek yeni yuvalara kavuşmalarını sağladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşı, tedavi, kimliklendirme ve sahiplendirme işlemlerini yürütüyor. Özel donanımlı klinikte ameliyathanelerde, sokakta yaşayamayacak durumda olan hayvanlar Geçici Hayvan Bakım Evi'nde güvenli bir merkezi merkezi koruma altında alınıyor. Sokakta sağlık tehlikesi giren hayvanlara ilk müdahaleyi yerinde yapan ekipler, yaralıların özel araçlarla kliniğe taşınması ve gerekirse cerrahi operasyonla sağlanır.

2024 yılında belediyenin sayısının öne çıkan verileri şu şekilde:

Tedavi ve bakım yapılan hayvan sayısı : 6 bin 222

: 6 bin 222 Kısırlaştırılan hayvan sayısı : 204 köpek, 1.187 kedi olmak üzere toplam 1.391

: 204 köpek, 1.187 kedi olmak üzere toplam 1.391 Sahiplendirilen hayvan sayısı : 120

"Can Dostlarımız İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sokak hayvanlarının yaşam alanını genişletmek için özveriyle çalıştıklarını belirttiklerini söyledi:

“Hayatımızı paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı, ömrü ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bunların hak ettikleri sevgiyi ve yaşam potansiyelini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sokak hayvanlarımızın yanında kalmak ve onların yaşamlarını sürdürmekteler.”