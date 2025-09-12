Gaziemir Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak, kent estetiğini iyileştirmek amacıyla mobilya atıklarının sistemli şekilde toplanması için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye, yeni sistemle vatandaşların atmayı düşündüğü mobilyalarını, eşyaların boyutuna göre belirlenen ücret karşılığında adresinden alarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine taşıyor.

Uygulama kapsamında evinde atık mobilyası bulunan vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yaparak randevu oluşturuyor. Vatandaşlar, müdürlüğün belirlediği gün ve saatte eski mobilyalarını evinin önüne indiriyor. Randevu saatinde adresi ziyaret eden ekipler, mobilya atıklarını araca yükleyerek Mobilya Atıkları Ayrıştırma ve Transfer Merkezi'ne taşıyor. Bu alanda toplanan atıklar daha sonra lisanslı geri dönüşüm tesislerine taşınıyor. Bu tesislerde parçalanan atıklar, fabrikalarda yakıt olarak kullanılarak enerjiye dönüştürülüyor. Böylece hem doğa korunuyor hem de atıklar ekonomik değere dönüştürülüyor. Belediye, yeni sistemle konut veya iş yerlerinde yapılan yenileme, eşya değişimi ya da taşınma sırasında ortaya çıkan mobilya atıklarının; cadde ve sokaklara, çöp konteynerlerine, boş arsalara atılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.



Atık mobilya toplama hizmeti kapsamında yalnızca koltuk, sandalye, masa, dolap, yatak, baza, kanepe, raf vb. mobilya atıkları alınıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yaparak ya da 0 232 999 0 251 numaralı telefondan 1131-1132 dâhili hatlarını arayarak randevu oluşturabiliyor. Cadde, sokak ve çöp konteynerlerinin kenarına eski mobilyalarını bırakan kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi kapsamında 91 bin 658 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.



Yeni başlattıkları uygulamayla vatandaşların atacağı mobilyalarını randevulu sistemle adreslerinden alarak geri dönüşüm tesislerine taşıdıklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Bu atıkları geri dönüştürerek ilçemizde yol kenarlarında çevre ve görüntü kirliliğine yol açan eski mobilyaların önüne geçiyor, atıkları enerjiye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulama sayesinde Gaziemir'de çevre bilincini daha da güçlendirecek ve daha temiz bir ilçede yaşayacağız. Yeni sistemin etkin biçimde uygulanması için tüm birimlerimizce denetim ve takibini sağlayacağız. Vatandaşlarımızdan mobilya atıklarını cadde ve sokaklara, çöp konteynerlerinin kenarına bırakmamalarını önemle rica ediyorum" dedi.

