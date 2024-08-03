Gaziemir Belediyesi'nden Sıfır Atık Hedefine Büyük Adım!

Gaziemir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıfır atık çalışmalarına hız verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde, sıfır atık sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi için çeşitli projeler yürütülüyor.

Atık ayrıştırmada yenilikçi adımlar

Belediye, atıkların kaynağında ayrıştırılması için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ve ilçenin dört bir yanına yerleştirilen 400 atık kumbarasını kullanarak, geri dönüşebilen atıkları evsel atıklardan ayrı topluyor. Ayrıca, Beyazevler, Gazi, Gazikent, Atıfbey ve Dokuz Eylül mahallelerinde kurulan 5 Mobil Atık Getirme Merkezi ile yurttaşlar, atıklarını kolayca geri dönüşüm endüstrisine kazandırabiliyor.

Geri dönüşüm ve ekonomiye katkı

Bu merkezlerde, kağıt-karton, plastik, metal, cam, elektronik atıklar, atık bitkisel yağ ve atık pil gibi malzemeler ayrı ayrı toplanıyor. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomiye kazandırılıyor. Böylece doğa korunuyor ve ülkenin ekonomisine katkı sağlanıyor.

Sürdürülebilir yaşam için davet

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm yurttaşları geri dönüşebilen atıkları evsel atıklardan ayrı toplayarak geri dönüşüm kutularına atmaya ve sürdürülebilir yaşama katkı koymaya davet etti. Başkan Işık, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde sıfır atık sisteminin kurulması ve iklim değişikliğiyle mücadele için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde, Mobil Atık Getirme Merkezlerimizde ve 400 atık kumbaramızla geri dönüşebilen atıkları, evsel atıklardan ayrı topluyoruz. İlçemizde çıkan ambalaj, cam, yağ, elektronik eşya, pil atığı gibi atıklar, anlaşmalı olduğumuz lisanslı firmalar tarafından uygun şekilde toplanarak geri dönüştürülüyor. Dünyamızı tehdit eden küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve çevremizi korumak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.