Gaziemir Belediyesi, 60 yaş üstü bireylere yönelik hizmet sunduğu Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde, yaş almış bireylerin sosyalleşmesini sağlayarak aktif bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlıyor.

Spor odası, kütüphane, dinlenme odası gibi alanların bulunduğu merkezde, üyelerin fiziki ve psikolojik sağlığı destekleniyor. Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından düzenli demans ve depresyon testleri yapılan merkez, 2024 yılında 441 üyeye hizmet verdi ve 134 kişiye psikolojik danışmanlık sağladı. Ayrıca, kişisel bakım hizmetleri kapsamında haftada bir gün kuaför hizmeti de sunuluyor.

Destekleyici hizmetler

Sağlık Köyü’nde hizmet veren Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi ise 1. ve 2. evre Alzheimer ve demans hastalarına yönelik zihinsel ve fiziksel kapasitelerini korumaya yönelik aktiviteler sunuyor. Üyeler, sabahları özel araçla evlerinden alınıp gün sonunda tekrar evlerine bırakılıyor. 2024 yılında 34 üye ile 3 bin 958 aktivite gerçekleştirildi. Merkez ayrıca hasta yakınlarına da danışmanlık ve destek sağlayarak, hasta bakımında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.