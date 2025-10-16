Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7. Grup’ta Didim Belediyespor, Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda karşılaştığı Gaziemir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Maçta ilk iki seti kaybeden ev sahibi ekip, geri dönüş yaparak önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gidişatı

Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Didim Belediyespor, ilk iki seti kaybederek 0-2 geriye düşmesine rağmen üçüncü sette oyununu toparladı. Sonraki setlerde art arda kazanan ev sahibi takım, maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Başkan Gençay’dan Destek ve Açıklama

Maçı tribünden takip eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sporcuları tebrik ederek şunları söyledi:

"Bu anlamlı galibiyet, sadece skor tabelasında değil; takımımızın inancında, özgüveninde ve dayanışma ruhunda da derin bir iz bıraktı. Polat Group Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız, sahada sporda kadınların gücünü bir kez daha gösterdi. Didim’in adını başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Aynı zamanda centilmence mücadelelerinden dolayı Gaziemir Belediyespor oyuncularını da tebrik ediyor, her iki takıma da başarılarla dolu bir sezon diliyorum."

Takımların Performansı

Didim Belediyespor: Takım, özellikle üçüncü sette toparlanarak galibiyeti getiren kritik sayılar aldı.

Gaziemir Belediyespor: İlk iki seti kazanarak öne geçti, ancak son setlerde direnç gösteremedi.