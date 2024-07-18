İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptığı açıklamada ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgârın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Gaziemir ilçesine bağlı Dokuzeylül Mahallesi ile Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi sınırında, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile İzmir İtfaiyesi'nin ekipleri sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekip Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

MSB, beş helikopter yönlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yangını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait beş helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" ifadesine yer verildi.

Yangını söndürme çalışmalarında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da kullanılıyor.

Yangın nedeniyle uçuşlar durdu

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama meydana geldi.

Ardından Türk Hava Yolları, akşam saatlerinde kalkması planlanan iki uçuşunu iptal etti.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

"Rüzgâr sürekli yön değiştiriyor"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgârın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu kaydeden Duman, herhangi bir tahliye durumunun olmadığını ifade eden Duman, doğal yaşamdaki bazı hayvanları yangından kurtarıp barınağa götürdüklerini söyledi.

Duman, Zafer Mahallesi’ndeki yangında alevler nedeniyle bir çimento fabrikasının risk altında olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise X hesabından açıklama yaparak "Buca, Gaziemir ve Foça’da süren yangınları kontrol altına alma çalışmaları İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın ekiplerinin yoğun çalışması ile devam ediyor" dedi.