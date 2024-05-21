Gaziemir Belediyesi, çocukların da kentin yönetimine katılmalarını ve fikirlerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi'ni kurdu. 3. dönemine başlayan Çocuk Meclisi'ne katılmak isteyen çocuklar 31 Mayıs tarihine kadar başvurabilecekler.

Başvuru Koşulları

10-15 yaş arasında olmak

Gaziemir'de ikamet etmek

Ebeveyn onayı almak

Başvuru nasıl yapılır?

Çocuk Meclisi'ne başvurmak için Gaziemir Belediyesi'nin internet sitesini ziyaret ederek başvuru formunu doldurmanız yeterli.

Çocuk meclisi'nde neler yapılacak?

Çocuk Meclisi üyeleri, Gaziemir'in geleceği ile ilgili fikirlerini dile getirebilecek, komisyonlarda görev alabilecek, belediye meclisinde sunumlar yapabilecek ve çeşitli etkinliklere katılabilecekler.

Gaziemir Belediyesi, çocukların da kentin kalkınmasına katkıda bulunabileceklerine inanıyor ve Çocuk Meclisi ile bu imkanı sağlıyor.