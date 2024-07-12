Gaziemir Kent Konseyi Yeniden Toplanıyor

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Gaziemir Kent Konseyi, 2021 yılında İzmir İdare Mahkemesi'nin seçimli genel kurulu iptal etmesi sonrası faaliyetlerini durdurmuştu. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın çağrısıyla 30 Temmuz 2024'te yeniden toplanacak olan konsey, uzun bir aradan sonra yeniden aktif hale gelecek. Kent Konseyi Başkan Adayı Günnur Berber, katılımcılık ilkesine vurgu yaparak, "Kentin doğru şekilde yönetilmesi için mücadeleye devam ediyorum" dedi.

Yeniden toplanma kararı

Gaziemir Kent Konseyi, 2021'deki genel kurul iptalinden sonra bir daha toplanamamıştı. Eski Belediye Başkanı Halil Arda'nın taraflı tutumu ve mahkeme kararları nedeniyle faaliyetlerini durduran konsey, yeni Belediye Başkanı Ünal Işık'ın girişimiyle yeniden toplanacak.

Günnur Berber'in adaylık süreci

Başkan adayı Günnur Berber, önceki dönemde yaşanan haksızlıklara değinerek, "O dönemde mevcut aday, eski Belediye Başkanı Halil Arda'nın arkadaşıydı ve bu durum seçim sürecine adil olmayan bir şekilde yansıdı" dedi. Berber, konsey yönergesinin usulsüz şekilde değiştirilmesine dikkat çekerek, demokrasiye aykırı bu duruma karşı mücadele ettiğini belirtti.

Mücadeleye devam

Günnur Berber, "52 delegeden 42'sinin oyunu almış olmama rağmen, yönerge değişikliği nedeniyle seçim iptal edildi. Ancak ben bu haksızlığa karşı tekrar aday oldum ve kentte katılımcılığı sağlamak için çalışmaya devam ediyorum" dedi. Berber, Gaziemir Kent Konseyi'nin yeniden aktif hale gelmesiyle birlikte, toplumun hakkını savunan insanların önemine vurgu yaparak mücadeleye devam edeceğini açıkladı.