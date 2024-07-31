Gaziemir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi ve yeni başkan olarak İlker Esen seçildi. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlker Esen ve yeni yürütme kurulu üyelerini tebrik ederek, başarılar diledi. Başkan Işık, "Ortak akılla hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde neler olacak?

Gaziemir Kent Konseyi'nin yeni yönetimi ile birlikte ilçede hangi projelerin hayata geçirileceği merakla bekleniyor. İlker Esen ve ekibi, Gaziemir'in gelişimi için nasıl bir yol haritası çizecek?

Başkan Işık'tan tebrik mesajı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sosyal medya üzerinden yayımladığı tebrik mesajında, "Gaziemir Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen İlker Esen ve yeni yürütme kurulu üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ortak akılla hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz" dedi.