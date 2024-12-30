Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne ulaşım, İzmir’deki toplu taşıma seçenekleriyle oldukça kolay hale geliyor. Metro, otobüs ve dolmuş hatları ile hastaneye rahatça ulaşmak mümkün. Bu haberde Gaziemir Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceğinizin detaylarına ulaşabilirsiniz.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastaneye metro ile ulaşım sağlamak isteyen hasta ve hasta yakıları metro ile gitmekiçin Halkapınar ve Hilal Aktarmalardan İZBAN’a geçiş yapıp, İZBAN Gaziemir durağında inebilir ve Gaziemir dolmuşları ile hastaneye kolayca ulaşım sağlayabilirler.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne giden otobüsler

Hastaneye otobüs ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar 691 ESHOT- Gaziemir-Halkapınar Metro

152 ESHOT- Gaziemir-Konak

353 ESHOT- Gaziemir-Tınaztepe

510 ESHOT- Gaziemir-Balçova

910 ESHOT- Gaziemir-Konak ( Baykuş gece seferi ) Eshot Belediye otobüsleri ile hastaneye ulaşım sağlayabilirler.

Hastaneye dolmuş ile ulaşım sağlamak isteyen hastane randevusu olan vatandaşlar ise; Üçyol-Gaziemir, Yeşilyurt- Gaziemir, Yeni garaj- Gaziemir, Buca- Gaziemir dolmuşlarına binebilirler.

İzmir Adnan Menderes Havalimanından ulaşım; ESHOT ile 200 - 202 - 204 İzban Sarnıç Durağı / Gaziemir Durağı

KURUM: GAZİEMİR NEVVAR-SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ

ADRES: Sevgi Mahallesi Nevvar Salih İşgören Caddesi No: 16 Gaziemir - İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 290 93 01

SABİT TELEFON: +90 (232) 290 93 03

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://gaziemirdh.saglik.gov.tr

Çeşitli yol çalışmaları sebebi ile olabilecek güzergah değişikliklerini kontrol ediniz.