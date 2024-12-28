İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Akçay Caddesi ile Sarnıç bölgesi arasında bağlantıyı güçlendirecek taşıt üst geçidi projesinde sona yaklaştı. Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve alışveriş merkezlerini birbirine bağlayan köprü, kent trafiğine yeni bir soluk getirecek.

"Trafiğe nefes aldıracak projelerimiz devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent genelinde trafiği rahatlatacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. Ocak ayı sonunda tamamlanacak taşıt üst geçidi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan Sarnıç köprüsündeki trafiği büyük ölçüde azaltacak.

Uzun ömürlü köprü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü’nden İnşaat Mühendisi Uğurcan Bilge, köprünün depreme dayanıklı olarak tasarlandığını ve uzun yıllar hizmet vereceğini söyledi. Bilge, proje detaylarını şu sözlerle anlattı: “235 metre uzunluğundaki köprü, 20 metre uzunluğunda 38 fore kazık üzerine inşa edildi. Dokuz Eylül ve Menderes Mahallelerini birbirine bağlayacak bu geçit, alternatif bir güzergâh oluşturacak.”

Sarnıç trafiği rahatlayacak

Üst geçit, bir geliş ve bir gidiş şeridiyle hizmet verecek. Sarnıç’a ulaşımı kolaylaştıracak bu yeni yol, özellikle iş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltarak sürücülere zaman kazandıracak. Gaziemir Hava Eğitim Yolu üzerindeki taşıt üst geçidinin ocak ayı sonunda tamamlanarak kullanıma açılması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, projeyi yaklaşık 50 milyon lira maliyetle hayata geçirdi.