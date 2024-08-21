Gaziemir Belediyesi ve Kars'ın Susuz Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalanarak iki ilçe arasında önemli bir iş birliği adımı atıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'un imzaladığı bu protokol, kültür, sanat, eğitim ve gençlik politikaları gibi birçok alanda ortak projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak.

Yeni başlangıçlara

Protokol imza töreni, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın makam odasında gerçekleştirilirken, Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç da törene katılarak destek verdi. İki ilçe arasında dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesi, iş birliğinin artırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu protokol, her iki kent için de yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

İş birliği artacak

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Oğuz Yantemur ile imzaladığımız kardeş şehir protokolü ile Gaziemir ve Susuz arasında güçlü bir kardeşlik köprüsü kurduk. Bu protokol, iki ilçe arasındaki ilişkileri derinleştirip her alanda iş birliğini artıracaktır. Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin ebedi, dayanışmamızın ise güçlü olmasını diliyorum. Bu anlaşmanın ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.