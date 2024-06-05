5, 6, 7, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği kurslarda, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık eğitimleri ücretsiz olarak sunulacak.

Kayıtlar 15 Temmuz'a kadar GAZİDEK'in Ana Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi ve Aktepe Kurs Merkezi'nde yapılabilecek. Kayıt için ikametgâh belgesi, bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi gerekli.

Belediye Başkanı Ünal Işık, GAZİDEK'in önemini şu sözlerle vurguladı: "Eğitim giderleri ailelerin bütçesini zorlayan kalemlerin başında geliyor. Biz de belediye olarak öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelere destek olmak için bu kursu ücretsiz hale getirdik. Yeni dönem kayıtlarımız 15 Temmuz'a kadar devam edecek.