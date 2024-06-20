Gaziemir’de tehlikeli yangın

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, Nevvar Salih Hastanesi arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Ekipler seferber oldu

Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işçileri ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor

Rüzgarın şiddetli olması, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, alevlerin yayılma hızını da artırdı. Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için tedbirler alıyor.

Bölge halkına uyarı

Yangın nedeniyle bölge halkına dikkatli olmaları ve gerekmedikçe yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşma riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Ekipler, karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.