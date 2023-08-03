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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, seyir halindeki polis aracına karşı yönden gelen otomobilin refüjü aşarak çarpması yer alıyor.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, polis aracında bulunun 3 polis memuru ile otomobilin sürücüsü G.K. ile yanındaki O.C.B. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde G.K'nin kullandığı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen polis aracı na çarptı.