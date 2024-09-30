İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Akçay Caddesi üzerinde, Havalimanı istikametine doğru Optimum alt geçit girişinde trafik kazası meydana geldi.

Trafik yoğunluğu var

Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Olay nedeniyle, Akçay Caddesi'nden geriye doğru önemli bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda; akım sonu ise Aktepe mevkiine kadar uzanıyor.

Yol kullanıcılarına önemli uyarı

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri önerilmektedir.