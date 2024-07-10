İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Adnan Menderes Havalimanı'nın arkasında kalan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzüne ulaştı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile helikopter sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına veya havalimanı işleyişine zarar verip vermediği henüz netlik kazanmış değil. Ancak olayın ardından havalimanında elektrik kesintisi yaşandığı bilgisi geldi.