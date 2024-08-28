İzmir’in Gaziemir ilçesinde, Akçay Caddesi üzerindeki Merkez istikameti yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazası, bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi. Kazanın, Gaziemir alt geçit girişindeki sol şeritte gerçekleştiği bildirildi.

Kazanın detayları

Bugün Akçay Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda çok sayıda araç birbirine çarptı. Olay yerine hızla intikal eden güvenlik ekipleri, gerekli önlemleri alarak kazaya karışan araçların yol dışına çekilmesi için çalışma başlattı. Kazadan sonra, olay yerinde yoğun bir güvenlik tedbiri uygulandı.

Trafik akışı ve yoğunluk bilgisi

Kaza nedeniyle Akçay Caddesi'nin Merkez istikameti yönünde büyük bir trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışının sonlandığı nokta, Sarnıç Kavşağı olarak belirlendi. Yolda oluşan yoğunluk, sürücülerin uzun süre beklemesine neden oldu. Ekipler, trafik akışını düzenlemek ve yolun yeniden açılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Güzergah üzerinde seyahat edecek olan sürücülere, alternatif yolları kullanmaları veya güzergahlarını yeniden planlamaları öneriliyor.