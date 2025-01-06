İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2010 yılında kapatılan kurşun fabrikasının bulunduğu arazide çevresel iyileştirme çalışmaları sürüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Nükleer Düzenleme Kurumu'nun koordineli olarak çalıştığını vurguladı.

Çevresel iyileştirme faaliyetleri

Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasının arazisinde yürütülen iyileştirme çalışmalarına dair bilgi veren Kaya, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile işbirliği içinde yaklaşık 3 bin ton kimyasal atığın bertaraf edildiğini belirtti. Kaya, "Bugüne kadar herhangi bir radyoaktif atık tespit edilmedi, ancak ileride tespit edilirse gerekli işlemler yapılacak ve TENMAK'a teslim edilecek" dedi.

CHP ve TMMOB eleştirisi

Kaya, kurşun fabrikasına ruhsat verenin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatarak, çevreyi kirleten bu firmaya karşı sessiz kalanların şimdi çevresel iyileştirme faaliyetlerine eleştirilerde bulunduğunu söyledi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın da bu firmayla iş birliği içinde olduğunu öne süren Kaya, çevresel iyileştirme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Çalışmalar Mart sonunda tamamlanacak

Çevresel iyileştirme çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetiminde devam ettiğini belirten Kaya, "Mart ayı sonuna kadar bu sürecin tamamlanması planlanıyor. Bu süre zarfında radyoaktif kirlilik denetimleri de Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.

Radyoaktif atık tespiti yok

Kaya, yapılan çalışmalarda henüz radyoaktif bir atık tespit edilmediğini vurgulayarak, sahada yürütülen faaliyetlerin dikkatle izlendiğini belirtti. Eğer ilerleyen süreçte radyoaktif atık tespit edilirse, bu atıkların uygun şartlara getirildikten sonra TENMAK'a teslim edileceğini ekledi.