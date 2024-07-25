İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgilere göre, Gaziemir Akçay Caddesi merkez istikameti Migros tünel çıkışı sol şeritte bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçları yol dışına çıkarma çalışmaları devam ediyor ve bu süreçte trafik akımı Sarnıç Kavşağı mevkiine kadar uzanmış durumda.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Kazanın neden olduğu yoğun trafik, güzergahı kullanacak sürücüler için büyük bir engel teşkil ediyor. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerini ve trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyor. Akçay Caddesi'nde ilerlemeyi planlayan sürücüler, yoğunluk ve gecikmelerle karşılaşabilirler.

Durumun daha da kötüleşmemesi için, kaza yerinde dikkatli olunması ve trafik işaretlerine riayet edilmesi önem arz ediyor. Özellikle Sarnıç Kavşağı'na kadar uzanan yoğunluğun ne zaman normale döneceği belirsizliğini koruyor.