İzmir’in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Gaziemir Sevgi Mahallesi'nde orman yangını çıktı

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi’nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Gaziemir Orman Yangini Kontrol Altinda

Havadan ve karadan müdahale edildi

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kısa sürede müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

