İzmir’in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Gaziemir Sevgi Mahallesi'nde orman yangını çıktı
İzmir’in Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi’nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.
Havadan ve karadan müdahale edildi
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kısa sürede müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Çıkış nedeni araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
