Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Boccia Takımı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı yakaladı. Kocaeli'nin Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde yapılan ve 15 şehirden 16 kulüp ile 130 sporcunun katıldığı turnuvada, Gaziemir Belediyesi'nin boccia takımı 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

2 Türkiye şampiyonluğu

Takım müsabakalarında BC1/BC2 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı, bireysel yarışmalarda da dikkat çekti. BC2 Kadınlar kategorisinde Hacer Çiçek, Türkiye birincisi olarak öne çıkarken, BC1 Kadınlar kategorisinde İrem Çiçek Türkiye üçüncüsü oldu. BC2 Erkekler kategorisinde ise Hasan Çakır Türkiye ikinciliği derecesi kazandı.

Başkan Işık’tan takıma tebrik

Şampiyonadan ödüllerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Boccia Takımımız, katıldıkları turnuvalarda büyük başarılara imza attı. Türkiye Şampiyonası’nda kazandıkları 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük ile bizleri gururlandırdılar” dedi.