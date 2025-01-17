Gaziemir Belediyesi, erken ergenlik çağındaki çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla önemli bir adım atarak, Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) Eğitim Programı’nı hayata geçirdi. Programa katılan 15 çocuk, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

PERGEL Eğitim Programı ile sosyo-duygusal gelişim destekleniyor

Gaziemir Belediyesi, erken ergenlik dönemindeki çocukların gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Koç Üniversitesi akademisyenlerinin geliştirdiği PERGEL Eğitim Programı’nı uygulamaya aldı. Belediye, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 15 çocuğa, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeleri için 16 hafta süresince eğitim verdi. Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde, çocukların öz düzenleme, ilişkilerini güçlendirme, zorbalıkla başa çıkma ve moral gelişimlerini desteklemek amaçlandı.

Eğitimde işlenen konular: Empati, iletişim ve ahlak gelişimi

Uzman Psikolog Yağmur Cumert’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitim programında, öğrenciler duygusal zeka, empatik düşünme, iletişim becerileri, zorbalıkla başa çıkma, ahlak gelişimi gibi konularda bilgi sahibi oldular. Eğitimde ayrıca, olumsuz duygularla başa çıkma, uzlaşma, ilişkileri güçlendirme ve karar verme gibi yaşam becerileri de ele alındı. Gelişen sosyal beceriler sayesinde çocukların daha sağlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hedeflendi.

"Çocuklarımızın yanındayız"

Eğitim programını tamamlayan çocuklara sertifikalarını takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri, hepimizin sorumluluğudur. Bu tür eğitimlerle onların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Gaziemir Belediyesi olarak, sosyal yönden güçlü bir toplum yaratma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi.