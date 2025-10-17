Gaziemir Belediyesi, iklim krizi ve su sorununa farkındalık oluşturmak amacıyla 8-10 yaş grubundaki çocuklar için “Su” temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren minik ressamlara ödülleri Belediye Başkanı Ünal Işık tarafından verildi.



Yarışmaya yoğun katılım

İklim Krizinde “Su” temalı resim yarışması, çocukların suyun önemini kavramasını hedefledi. 47 resmin değerlendirildiği yarışmada jüri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Dizman Kayar, Resim Eğitmeni Çiçek Şahinkaya ve çevre mühendislerinden oluştu. Yapılan değerlendirme sonucunda Melis Küçük birinci, Kumsal Gök su ikinci, Lina Güngör üçüncü oldu.

Sergiyle sanata dönüştü

Yarışmaya katılan öğrencilerin eserleri, Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Belediye Başkanı Ünal Işık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Başkan Işık, çocuklarla eserler hakkında sohbet etti ve dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Su bilinci mesajı

Belediye Başkanı Ünal Işık, yaptığı konuşmada suyun önemine vurgu yaptı:

“Çocuklarımızın çizimleri, suyu korumanın gerekliliğini bizlere yeniden hatırlattı. Ülkemizi ve dünyamızı yönetenler, suyun korunmasını çocukların gözüyle görürse başarılı oluruz. Suya gereken değeri vermeli ve adım atmalıyız.”

Başkan Işık, çocuklara su bilinci kazandıran aile ve öğretmenlere de teşekkür ederek, bu bilinçle yetişen nesillerin suyu daha verimli kullanacağını ifade etti.