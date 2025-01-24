Gaziemir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınların sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetlerine erişebilmesi için önemli bir merkez olmayı sürdürüyor. 2024 yılında toplamda 776 kez danışmanlık hizmeti veren merkez, kadınlara, yaşadıkları problemleri çözme noktasında yardımcı oluyor ve yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Sosyal hizmet danışmanlığı ile kadına yönelik destek

Merkezde, sosyal hizmet uzmanları kadınların başvurularını değerlendiriyor ve kadına yönelik şiddet, kadın hakları, sosyal yardım hizmetleri gibi konularda destek veriyor. 2024 yılında sosyal hizmet uzmanı, 309 kez danışmanlık hizmeti sundu.

Psikolojik danışmanlık hizmeti talep görüyor

Kadınlar, psikolojik danışmanlık hizmetinden en fazla faydalanan grup oldu. Depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi konularda bireysel terapiler yapılan merkezde, 2024 yılında psikolog 467 kez danışmanlık hizmeti verdi.

Gizlilik ve güven sağlanıyor

Merkezde verilen tüm danışmanlık hizmetleri tamamen gizli tutuluyor ve kadınlar, sosyal hizmet uzmanı veya psikolog ile rahatlıkla görüşme yapabiliyor. Kadınlar ve çocuklar için ayrıca eğitimler ve grup çalışmaları da düzenleniyor.