Kick boksa küçük yaşlarda başlayan ve bugüne kadar sayısız başarıya imza atan Gaziemirli milli sporcu Melisa Kafalı, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, 65 ülkeden 3 bin 12 sporcunun katıldığı Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası’nda, ülkemizi +70 kg K1 STYLE kategorisinde temsil eden Kafalı, büyük bir zaferle dünya şampiyonu oldu.

Gaziemir’de coşkulu karşılama

Şampiyon sporcuyu havalimanında karşılayan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Melisa Kafalı’yı tebrik ederek “Gaziemir’in ve Türkiye’nin gururusun” dedi. Başkan Işık, “Melisa’nın kazandığı bu büyük başarıyla bir kez daha gururlandık. Dünya Şampiyonu Melisa, adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Havalimanındaki karşılamada, Melisa Kafalı’nın babası Murat Kafalı, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve Milli Takım Antrenörü İbrahim Yunus Kurt da hazır bulundu. Melisa Kafalı, elde ettiği bu büyük başarıyla, hem ilçesinin hem de ülkesinin gururu olmayı başardı.