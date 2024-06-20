Gaziantep Güneyşehir’de Gazikonut tarafından bin konut için temelin atılacağı ve çalışmalarla her 6 ayda bir bin konut yapılarak anahtar teslimi yapılacağı müjdelendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazi şehirli vatandaşların Gazikonut tarafından yapılan konutlardan memnuniyetini dile getirerek bunun artırılacağını belirtirken, "Güneyşehir’de yakın tarihte, 500 konutu teslim ettik. Hakikaten çok yüksek bir memnuniyet vardı. Hem hız hem kalite bu zor zamanda hızlı bir şekilde bitirmek çok önemliydi. Bitirdik ve teslim ettik.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Haz, yaptığı sunumda Güneyşehir ve Kuzeyşehir konut projeleri hakkında ödeme planı ve koşulları hakkında kapsamlı bilgiler vererek şunları söyledi: “Beş yıl boyunca her altı ayda bir 1000 konut satışa sunup onu teslim edeceğiz. Kuzeyşehir ve Güneyşehir olmak üzere şu anda Güneyşehir’de 1000 konut temellerini hazırladık. Yakında başlayacağız. Kaliteli konut yapmak üzere saha çalışmaları gerçekleştirildi. 6 ay sonrada ikinci bin konuta başlayacağız. Burada iyi bir ekip var. Konusunda uzman bir ekip var. En kaliteli, en ucuz en fazla konutu üreteceğimize inanıyoruz. Konutlar teslim edildikten sonra da 3 yıl veya 5 yıl satmama şartı getireceğiz. Mal varlığı olmayan kişilerin konut sahibi olmasını hızlandıracağız.”