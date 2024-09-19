Kutlama programında Kıbrıs gazisi olan babası Cemal Tugay’ın madalyalarıyla yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Cemil Tugay, “Benim için en özel günlerden birisi. Çünkü benim babam Kıbrıs gazisiydi. Ben gazi çocuğuyum. Babamın savaş sırasında yaşadıklarını dinlediğim zaman ve gazileri gördüğümde anladım ki savaşın yaraları hiçbir zaman kapanmıyor. Ben bugün gazilerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için de babamın madalyalarını takarak yürüyüşlerine katıldım” dedi.

Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Gaziler Atatürk’ün deyimiyle yaşayan anıtlardır. Onlara her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Bulundukları her ortamda onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde gazilerimiz için daha çok çaba içinde olacağız.”

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü anma programı dolayısıyla, 'Kahramanlarla yürüyoruz' sloganıyla Manisa protokolü ile gazilerin yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, “19 Eylül Gaziler Günü şeref ve kahramanlık günüdür” diye konuştu.

NAZİLLİ

Nazilli’de İstasyon Meydanı’nda yapılan tören ile Gaziler Günü kutlandı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş , 19 Eylül’ün, bu toprakları vatan yapanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğunu söyledi. Ayrıca Karataş, Türk milletinin tarihinin her döneminde bağımsızlığını ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edindiğini belirtti.